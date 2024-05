DAZN aumenta ancora i prezzi: ecco le tariffe da agosto 2024

Viene applicata nuovamente la politica dell'azienda che gestisce la piattaforma di streaming a pagamento, la quale è particolarmente popolare visto che possiede i diritti per la trasmissione delle partite del massimo campionato di calcio in Italia, per la quale si introducono degli aumenti agli abbonamenti.

La stagione calcistica in Italia si sta concludendo e una nuova è alle porte, con il calcio d'inizio previsto per fine agosto. E proprio per quel periodo DAZN ha pensato di introdurre nuovi aumenti per i suoi abbonamenti .

Gli aumenti dei quali parliamo riguardano coloro che sottoscriveranno un abbonamento e coloro che invece decideranno di attivarne uno nuovo. Gli aumenti colpiranno soprattutto coloro che si abbonano ai piani Standard e Plus, ed entreranno in vigore dal prossimo 23 e 28 agosto. Andiamo quindi a vedere quali sono le nuove tariffe:

DAZN Start : Pagamento annuale dilazionato in 12 mesi 11,99 euro ( 13,99 euro se si paga con Google Pay). In offerta fino al 26 maggio a 8,99 euro al mese per i primi 12 mesi. Pagamento annuale in un'unica soluzione a 99 euro .

: DAZN Standard : Pagamento annuale dilazionato in 12 mesi a 34,99 euro ( 39,99 euro se si paga con Google Pay). Pagamento mensile senza vincoli di permanenza a 40,99 euro . Pagamento annuale in un'unica soluzione a 359 euro .

: DAZN Plus : Pagamento annuale dilazionato in 12 mesi 59,99 euro. Pagamento mensile senza vincoli di permanenza a 59,99 euro . Pagamento annuale in un'unica soluzione a 599 euro .

:

Dunque, in alcuni casi, ovvero soprattutto per coloro che hanno il piano Plus, si tratta di aumenti rilevanti.

Con il piano mensile che aumenta di 10 euro al mese, e quello con pagamento annuale di 60 euro.

Tutti i clienti DAZN saranno coinvolti, con prezzi che aumenteranno automaticamente a partire da fine agosto.

Vi ricordiamo che in casi come questi tutti gli abbonati hanno diritto a esercitare il diritto di recesso, anche se abbonati per 12 mesi al servizio. In questa guida abbiamo descritto come fare la disdetta DAZN, e anche come sospendere l'abbonamento DAZN.