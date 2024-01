Nuova stangata DAZN anche per i già abbonati: ecco le nuove tariffe

Il nuovo anno non parte nel migliore dei modi per i clienti DAZN (vi ricordiamo la nostra guida su come vedere DAZN in TV), ma anche per coloro che erano in procinto di attivare una nuova offerta DAZN.

L'ormai popolare fornitore di servizi di pay TV in Italia, passato alla ribalta da quando ha acquisito i diritti per la trasmissione delle partite di calcio di Serie A e non solo, ha appena annunciato una nuova stangata per i suoi clienti. Si tratta di aumenti diffusi a tutte le tipologie di abbonamento, i quali arrivano con la stagione calcistica in corso.