DAZN gratis arriva davvero: ecco cosa si può guardare senza abbonamento

DAZN gratis non è più un tabù, nemmeno per l'Italia. A partire da ora, anche per gli utenti del nostro Paese sarà possibile vedere alcuni contenuti gratuiti sulla nota piattaforma di streaming, senza bisogno di avere un abbonamento (e nel caso ne aveste uno, in questa guida vi spieghiamo come cambiarlo). In questo modo sarà possibile avere un piccolo assaggio di come funziona il servizio. Ovviamente i contenuti gratis sono una selezione fatta dalla piattaforma stessa: per la maggior parte si tratta di partite di calcio internazionali, ma ci sono anche altri eventi sportivi e servizi esclusivi.

Come vedere DAZN gratis

La modalità di accesso ai contenuti gratis di DAZN è molto semplice. Come riportato nel comunicato ufficiale, per chi non è già abbonato a DAZN, basterà andare su dazn.com/home e, dopo aver cliccato su uno dei contenuti free disponibili in home page, registrarsi gratuitamente in maniera semplice con e-mail, nome e cognome. Una volta effettuata l'iscrizione gratuita alla piattaforma, potrete iniziare subito a seguire le partite in diretta o vedere gli altri contenuti on demand disponibili.

DAZN gratis: i contenuti da vedere

Tramite la sezione gratuita di DAZN è possibile assistere in diretta a diversi tipi di contenuti, senza avere l'abbonamento al servizio. La parte del leone la fanno ovviamente le partite di calcio, sia quelle con squadre maschili che femminili. La piattaforma proporrà un'accurata selezione di partite in diretta di diversi campionati e coppe: FA CUP inglese, LALIGA EA Sports, Liga Portugal Betclic, Emirates FA Cup, Riyadh Season Cup, UEFA Women's Champions League e Serie A eBay femminile. A seguire trovate il calendario completo con tutti i match annunciati sinora. Venerdì 26 gennaio : Tottenham – Manchester City (FA CUP)

: Tottenham – Manchester City (FA CUP) Sabato 27 gennaio : Roma – Sampdoria (Serie A eBay Femminile)

: Roma – Sampdoria (Serie A eBay Femminile) Lunedí 29 gennaio : Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup)

: Inter Miami – Al Hilal (Riyadh Season Cup) Martedì 30 gennaio : Ajax – Roma (UEFA Women's Champions League)

: Ajax – Roma (UEFA Women's Champions League) Mercoledì 31 gennaio : Barcellona – Osasuna (LALIGA EA Sports)

: Barcellona – Osasuna (LALIGA EA Sports) Giovedì 1 febbraio : Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup)

: Inter Miami – Al Nassr (Riyadh Season Cup) Sabato 3 febbraio : Milan – Fiorentina (Serie A eBay Femminile)

: Milan – Fiorentina (Serie A eBay Femminile) Sabato 3 febbraio : Porto – Rio Ave (Liga Portugal Betclic)

: Porto – Rio Ave (Liga Portugal Betclic) Giovedì 8 febbraio: Al Nassr – Al Hilal (Riyadh Season Cup) La lista è comunque destinata ad allungarsi presto. Saranno poi trasmessi incontri anche relativi ad altri sport, a cominciare dalle partite di CEV Champions League di Volley maschile e femminile.