Dazn lancia la prima edizione della Infinity League: il calcio con le innovazioni tecnologiche

DAZN continua a provare a sorprendere i suoi clienti. Ora ha lanciato ufficialmente la prima edizione della Infinity League, l'evento calcistico indoor che sfrutta alcune soluzioni tecnologiche per raggiungere livelli di intrattenimento più alti.

In particolare, domenica 26 maggio, in diretta dall'Olympia-Eissportzentrum di Monaco e disponibile in esclusiva live streaming su DAZN anche in Italia dalle 15:30 (la finale è prevista dalle 21:00) con la telecronaca italiana di Federico Marconi, si sfideranno 4 squadre, ognuna delle quali avrà un team maschile e uno femminile: il Bayern Monaco e il Wolfsburg, il Delay Sports Berlin e il Global United FC.

Le squadre coinvolte potranno contare su campioni del calcio mondiale, come gli ex Bayern Monaco e Wolfsburg Claudio Pizarro, Zé Roberto, Andrea Barzagli, Gaizka Mendieta e Christian Karembeu, celebri ex calciatrici come Anja Mittag, Julia Simic, Zsanett Jakabfi, Turid Knaak e diversi giovani talenti calcistici e content creator.