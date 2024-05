I veri tifosi Juventus pagheranno meno DAZN

Dopo gli infelici aumenti comunicati da DAZN e che coinvolgeranno tutti i suoi abbonati dal prossimo agosto, giusto in tempo per la nuova stagione calcistica, arriva un'offerta che riguarda i tifosi della Juventus .

Sì, avete capito bene. DAZN e la società Juventus hanno collaborato per lanciare un'iniziativa promozionale. La promozione riguarda esclusivamente coloro che sono abbonati allo stadio della Juventus.

Dal 21 al 30 maggio tutti coloro che hanno acquistato un abbonamento allo stadio per la stagione 2024-2025 della Juventus attraverso i canali ufficiali del club e che non sono clienti DAZN, potranno abbonarsi al piano Standard DAZN al prezzo di 299 euro all'anno, invece che 359 euro.

Si tratta quindi di uno sconto di 60 euro all'anno, che si traduce in 5 euro di sconto al mese.

Sicuramente non male, considerando anche i recenti aumenti comunicati dalla piattaforma. In altre parole, l'abbonamento costerà 25 euro al mese, invece che 30.

L'offerta di DAZN per i tifosi bianconeri riguarda esclusivamente l'abbonamento con pagamento in un'unica soluzione. La società Juventus ha inoltre comunicato che tutti coloro che si sono abbonati allo stadio per la prossima stagione e che sono già abbonati a DAZN potranno contattare il servizio clienti della piattaforma per scoprire quali particolari promozioni sono attivabili.

Questo lascia intendere che anche per i già abbonati al servizio ci saranno dei vantaggi. Nel frattempo, alcuni rumor che stanno circolando online indicano che promozioni simili potrebbero arrivare nei prossimi giorni anche per i tifosi abbonati di Inter e Milan. Seguiremo con attenzione la vicenda.

Se siete tifosi bianconeri interessati alla promozione, allora vi suggeriamo di consultare la pagina dedicata all'iniziativa sul sito ufficiale DAZN. Su quest'ultima pagina già leggiamo riferimenti che indicano la promozione compatibile con "club aderenti", lasciando intendere che anche gli abbonati di altre squadre potrebbero accedere all'iniziativa nel breve termine.