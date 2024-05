DAZN regala 3 mesi di Apple TV+ e non solo

Dopo la nuova batosta in arrivo per i clienti DAZN, corrispondente ai nuovi aumenti degli abbonamenti che entreranno in vigore dal prossimo agosto, arrivano anche delle belle notizie.

Sembra infatti che DAZN abbia avviato una nuova iniziativa promozionale per tutti i suoi clienti, con la quale regala interessanti pacchetti per la visione di streaming a pagamento, abbonamenti in palestra e a quotidiani sportivi.