Novità per DAZN: la Serie A e altri contenuti arrivano su Tivùsat

DAZN ha siglato una nuova partnership distributiva con Tivù srl al fine di trasmettere i contenuti della società anche sulla piattaforma satellitare gratuita Tivùsat. L'obiettivo dell'OTT, quindi, rimane quello di rendere lo sport trasmesso dalla piattaforma ancora più accessibile. Difatti, grazie a questo accordo, gli utenti di Tivùsat abbonati a DAZN potranno accedere ai contenuti live e on-demand di DAZN in maniera ancora più facile.

Entrando nei dettagli della notizia, il canale Zona DAZN sarà disponibile sui dispositivi Tivùsat in possesso degli utenti che aggiungeranno al loro abbonamento DAZN l'opzione "Zona DAZN". In questo spazio – disponibile al canale 214 - sarà possibile vedere una selezione di eventi, a partire dalle sette partite di Serie A TIM ogni giornata, LaLiga EA Sports, contenuti originali firmati DAZN e tanto altro. Per abilitarne la visione, gli utenti, oltre ad avere un abbonamento attivo – Standard o Plus – dovranno, con un supplemento mensile, attivare il canale Zona DAZN sulla pagina dedicata oppure dalla propria area "Il mio Account".