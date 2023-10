DAZN Standard a meno di 20€ mensili per 3 mesi

DAZN ha lanciato una promozione disponibile per tutte le nuove attivazioni del piano DAZN Standard. Nel dettaglio, l'abbonamento verrà scontato per i primi tre mesi al prezzo speciale di 19,90 euro al mese. Successivamente, il piano DAZN Standard passerà a 40,99 euro mensili. Tra l'altro, questa promozione è attivabile anche per i clienti di DAZN Start che effettuano l'upgrade al piano Standard. L'offerta è attivabile direttamente tramite la schermata principale del sito della piattaforma.

Inoltre, non è previsto alcun vincolo di permanenza: dunque, gli utenti potranno disdire con 30 giorni di preavviso. Per quanto riguarda i contenuti disponibili, i clienti potranno vedere la Serie A TIM e la Serie BKT, la UEFA Europa League e match selezionati della UEFA Conference League, LaLiga EA Sports, la FA Cup e la Carabao Cup, oltre a vari campionati di calcio femminile, fra cui anche la Serie A Femminile eBay 2023/2024 e la UEFA Women's Champions League, e i contenuti di Inter TV, Milan TV, Juventus TV e Red Bull TV.