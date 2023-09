Con DAZN Start è inclusa anche la Serie A fino al 31 Ottobre

Inoltre, con DAZN Start, è possibile anche vedere il fighting, NFL, la boxe, l'UFC, alcuni contenuti del fighting internazionale (Matchroom) e il calcio femminile (solo la UEFA Women's Champions League). Non manca, poi, Red Bull TV , mentre non sono inclusi i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD. Per quanto riguarda gli utenti che vorranno continuare a guardare la Serie A anche dopo il 31 ottobre, dovranno sottoscrivere un abbonamento a DAZN Standard oppure DAZN Plus.

DAZN , agli utenti o a chi attiverà il piano DAZN Start , regalerà la visione della Serie A TIM fino al 31 ottobre 2023 . Il campionato di calcio, infatti, non è incluso nel piano che prevede un pagamento mensile di 9,99 euro (oppure di meno se si opta per il pagamento in un'unica soluzione). Il pacchetto consente di vedere tutto il basket italiano ed il meglio di quello europeo nonché il rugby italiano ed una selezione di partite di eccellenza femminile.

A questo proposito, il piano Standard in versione mensile richiederà un pagamento mensile di 40,99 euro. Optando per l'abbonamento annuo – con pagamento a rate e permanenza minima di 12 mesi – il costo mensile scenderà a 30,99 euro. In alternativa, gli utenti potranno anche decidere per il piano annuale con pagamento anticipato in un'unica soluzione: in questo caso si pagherà 299 euro all'anno (circa 24,99 euro al mese). Il piano Standard consente di registrare fino a 6 dispositivi alla volta, con utilizzo in contemporanea su 2 dispositivi solo se connessi alla stessa rete internet della propria abitazione: il piano DAZN Plus, invece, permette di registrare fino a 7 dispositivi con visione dei contenuti in contemporanea su un massimo di 4 dispositivi su due reti internet differenti.