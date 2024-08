DAZN sbarca su Prime Video: ecco le tariffe e abbonamenti

Il campionato di calcio di serie A è appena ripartito e in tanti saranno tornati a popolare DAZN per fruire dei contenuti esclusivi che trasmette, soprattutto in ambito calcistico. Riveste particolare importanza dunque la notizia di DAZN che sbarca su Prime Video. Andiamo subito a vedere costi e abbonamenti disponibili. DAZN su Prime Video è effettivamente una novità, visto che fino allo scorso anno la piattaforma di streaming di Amazon ha trasmesso contenuti calcistici esclusivamente connessi alla Champions League.

Quanto costa DAZN su Prime Video?

Rispondiamo subito alla domanda che tutti gli abbonati ad Amazon Prime, e che quindi hanno accesso a tutto il catalogo di Prime Video, si staranno ponendo. Quanto costa vedere DAZN su Prime Video? Chiaramente DAZN non è incluso gratuitamente per tutti coloro che hanno un abbonamento a Prime Video. Anzi, le tariffe degli abbonamenti a DAZN su Prime Video sono essenzialmente gli stessi che sono disponibili sul catalogo ufficiale della piattaforma. Vediamo quali sono le opzioni e i costi per vedere DAZN su Prime Video: DAZN Start costa 11,99 euro al mese con contratto di 12 mesi, oppure 14,99 euro al mese con iscrizione mensile

DAZN Standard costa 34,99 euro al mese con contratto di 12 mesi oppure 44,99 euro al mese con iscrizione mensile

DAZN Plus costa 59,99 euro al mese con contratto di 12 mesi oppure 69,99 euro al mese con iscrizione mensile A queste tariffe chiaramente si deve aggiungere la tariffa di iscrizione ad Amazon Prime per vedere Prime Video, la quale corrisponde a 49,99 euro all'anno, oppure 4,99 euro al mese (con il primo mese gratuito per i nuovi iscritti).

Cosa include DAZN su Prime Video

Dopo aver visto quanto costa, andiamo a vedere cosa è possibile vedere abbonandosi a DAZN su Prime Video: DAZN Start offre un catalogo con basket (serie A, Eurolega, Eurocup, Champions League, Eurobasket 2025 FIBA), Nazionale di volley, UFC, boxe, selezione di partite NFL, calcio femminile europeo. Visibile contemporaneamente su 1 rete domestica, per un massimo di 2 visioni simultanee.

DAZN Standard offre un catalogo con Serie A Enilive, Serie BKT, LaLiga, il meglio di Liga Portugal, basket, volley, tennis, ciclismo, sport invernali, boxe, selezione di partite NFL. Visibile contemporaneamente su 1 rete domestica, per un massimo di 2 visioni simultanee.

DAZN Plus offre un catalogo con Serie A Enilive, Serie BKT, LaLiga, il meglio di Liga Portugal, basket, volley, tennis, ciclismo, sport invernali, boxe, selezione di partite NFL. Visibile contemporaneamente su 2 reti domestiche, per un massimo di 2 visioni simultanee. L'abbonamento a DAZN su Prime Video avverrà tramite Prime Video Channels e permetterà di vedere i contenuti DAZN tramite l'app Prime Video (per dispositivi mobili e smart TV) e tramite il sito ufficiale Prime Video. Qui sotto trovate il link per procedere all'abbonamento a DAZN su Prime Video (il piano DAZN Plus sarà sottoscrivibile in un secondo momento). DAZN SU PRIME VIDEO | ABBONAMENTO

