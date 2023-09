DAZN offre uno sconto ai vecchi clienti per riattivare l'abbonamento

DAZN è una delle principali piattaforme di streaming multimediale a pagamento attive in Italia, salita alla ribalta soprattutto dal momento in cui si è aggiudicata i diritti per la trasmissione delle partite di calcio di Serie A e non solo.

Abbiamo parlato spesso dei piani di abbonamento a DAZN, i quali attualmente si suddividono nel piano mensile, annuale a rate e annuale in un'unica soluzione di pagamento. Nelle ultime ore la piattaforma ha avviato una campagna promozionale per i vecchi clienti che hanno disdetto l'abbonamento.