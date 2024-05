Niente social sotto i 16 anni e addio ai baby influencer: l'Italia prepara un bel giro di vite per genitori e figli

Il ddl si chiama non a caso " Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale ", e la sua bozza, visionata in esclusiva da adnkronos , verte attorno a 6 articoli, dei quali esamineremo a breve i più rilevanti.

Baby influencer

Inoltre, tutti i proventi percepiti a partire dalla data di superamento di tale soglia dovranno essere versati su un conto corrente intestato al minore, e non potranno essere utilizzati dai genitori / tutori , salvo in casi di emergenza (per il minore), previa autorizzazione della competente autorità giudiziaria minorile.

L'accesso ai social

Sempre nella stessa bozza del disegno di legge si parla anche dell'età minima per accedere ai social network, e delle modalità di registrazione.

Spetterà ai social verificare l'età degli utenti e l'accesso alle loro piattaforme dovrà essere negato ai minori di 16 anni se l'iscrizione non è stata effettuata con l'assistenza dei genitori / tutori. E visto che abbiamo detto si tratta ancora di un work in progress, l'età minima potrebbe essere abbassata a 15 anni.

I tempi per l'attuazione del ddl "Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale" non sono ancora noti, ma il fatto che si tratti di un'iniziativa congiunta (guidata da due madri, come hanno sottolineato le stesse autrici) ci porta a credere che non troverà troppi ostacoli, e che sarà appunto solo una questione di tempo. In che modo e come i social network dovranno adeguarsi è un altro discorso, che vedremo solo in seguito.