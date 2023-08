Pronto al debutto un nuovo Fitbit di fascia bassa

Google avrebbe depositato un nuovo prodotto alla Federal Communications Commission (FCC) per l'approvazione normativa. In particolare, si tratta di un inedito dispositivo Fitbit: dunque, in futuro potrebbe debuttare un nuovo fitness tracker. Entrando maggiormente nei dettagli, sarebbe un dispositivo di fascia bassa visto che l'accessorio non avrebbe il supporto per i pagamenti mobili.

La notizia è stata scovata dallo staff di 9to5Google, i quali hanno avanzato soprattutto un'ipotesi: il nuovo fitness tracker potrebbe rappresentare un aggiornamento dei dispositivi Luxe oppure Ace. Il primo è un fitness tracker di fascia media, mentre l'Ace è dedicato alle attività di fitness rivolta ai bambini. Entrambi questi dispositivi non sono stati aggiornati da un po' di tempo, quindi appare plausibile l'intenzione di Google di rilasciare una nuova versione di entrambi i dispositivi. La fonte, però, ha anche ipotizzato la possibilità che si tratti di qualcosa di completamente nuovo, come una bilancia intelligente.