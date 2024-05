Il debutto internazionale di Vision Pro non sarebbe lontano: i piani di Apple

Arrivano notizie positive per gli utenti che attendono il lancio internazionale di Vision Pro, il primo visore per la realtà aumentata e virtuale di Apple. Un nuovo rapporto, infatti, ha ipotizzato che l'attesa per mettere le mani sul visore potrebbe non essere eccessivamente lunga. Secondo Mark Gurman di Bloomberg Vision Pro debutterà in altri Paesi al termine della Worldwide Developers Conference (WWDC), che si terrà online dal 10 al 14 giugno 2024.

Nonostante le tempistiche non siano così certe, Gurman ha aggiunto che Apple starebbe già preparando il suo personale di vendita al dettaglio all'estero sui processi dedicati a Vision Pro. Se questo venisse confermato, significherebbe che effettivamente non manchi così tanto tempo al lancio internazionale del visore.

Scendendo ancora di più nei particolari, Gurman ha riferito che "L'azienda ha iniziato a tenere sessioni di formazione negli ultimi giorni e ha portato centinaia di dipendenti dai suoi negozi internazionali a Cupertino, in California, per imparare a dimostrare il dispositivo per i clienti. L'azienda sta formando lavoratori provenienti da Germania, Francia, Australia, Giappone, Corea del Sud, Singapore e Cina, indicando che quelle aree saranno alcuni dei primi mercati internazionali per il dispositivo".

Ricordiamo che Apple ha presentato Vision Pro alla WWDC dello scorso anno. Per quanto riguarda il successo riscosso negli Stati Uniti - dove il prodotto è venduto a 3.500 dollari - sembrerebbe che le cose non stiano andando secondo i piani di Cupertino. Difatti, stando a quanto evidenziato dall'analista Ming-Chi Kuo, Apple starebbe tagliando la produzione del visore. Le vendite - sempre secondo queste indiscrezioni - si aggirerebbero intorno alle 400.000/450.000 unità nel 2024, la metà di quanto sperato dalla società.