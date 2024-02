Il nuovo router 5G di TP-Link è la soluzione ideale per avere prestazioni elevate senza linea fissa

Per chi è in cerca di una soluzione in grado di garantire prestazioni elevate, TP-Link , uno dei maggiori produttori di prodotti per il networking, ha appena presentato Deco X50-5G , un'unità mesh Wi-Fi 6 con modem 5G integrato in grado di offrire velocità fino a 3 Gbps e una copertura fino a 230 mq : andiamo a scoprirlo.

In alcuni contesti è difficile avere una rete a banda larga , e può essere più comodo rivolgersi a una soluzione portatile che consenta di sfruttare la rete mobile . Ma le prestazioni possono non essere sempre all'altezza, ed ecco perché è importante avere un dispositivo di qualità (qui trovate la nostra selezione dei migliori sul mercato , sempre aggiornata).

Caratteristiche tecniche

è un router portatile 5G che consente di creare una rete ad alte prestazioni semplicemente inserendo una. Grazie alla tecnologia Plu & Play si può subito ottenere una connessione ad alta velocità fino acon latenza a 1 ms.

Il router è equipaggiato con tecnologia Wi-Fi 6, che permette di fruire contemporaneamente di streaming video fluidi, download rapidi e gaming online. In confronto ai sistemi Mesh Wi-Fi 5 a 4-stream, Deco X50-5G è fino al 250% più veloce grazie al canale a 160 Mhz, che raddoppia l'ampiezza di banda e l'effettiva velocità di scambio dati.

Il dispositivo è dotato di porta Ethernet da 2,5 Gigabit, che gli consente di fornire connessioni affidabili e ultraveloci per ogni tipo di dispositivo connesso. Quando è impostato come router 5G/4G, entrambe le porte Ethernet possono essere utilizzate come punti di accesso a banda larga di backup, e due connettori dedicati permettono l'uso di antenne esterne per una miglior ricezione del segnale.

Deco X50-5G è inoltre compatibile con tutti i prodotti della gamma Deco per creare una perfetta rete Wi-Fi Mesh. Grazie alla tecnologia integrata AI-Roaming, Deco X50-5G sfrutta avanzati algoritmi e innovative capacità di autoapprendimento per assicurare la presenza di un segnale Wi-Fi stabile e veloce in tutta la casa. Una singola unità offre un raggio di copertura di 230 metri quadrati e può connettere oltre 150 dispositivi.

Infine, sul fronte della sicurezza il nuovo router di TP-Link è dotato di crittografia WPA3 e TP-Link HomeShield, una soluzione che garantisce il blocco di contenuti inappropriati e impostare dei limiti al tempo di connessione per gli utenti più sensibili, mentre i servizi Quality of Service (QoS) e Network Protection permettono di mantenere la rete efficiente e sicura. L'app Deco poi consente di visualizzare report completi relativi alle statistiche di utilizzo della rete.