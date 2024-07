Ovviamente, come è già accaduto in passato, questo cambiamento comporterà agli utenti l'acquisto di un nuovo decoder (o di una nuova TV). A riguardo, tuttavia, potrebbe tornare prezioso il Bonus TV da parte dello Stato, che permetterebbe di coprire questa nuova spesa.

Dal 28 agosto milioni di italiani dovranno sintonizzare nuovamente la propria TV per continuare a guardare i vari programmi televisivi. Da questa data, infatti, si concretizzerà il passaggio al nuovo standard europeo Dvb-T2. Un altro switch-off, quindi, che però interesserà pochi canali, tutti RAI tra l'altro. L'obiettivo è garantire agli spettatori immagini e audio di una certa qualità, grazie soprattutto all'ottimizzazione delle frequenze radio

Bonus TV 2024: come si ottiene e a chi sarà riservato

In caso di esito positivo, l'utente eviterà un'ulteriore spesa e soprattutto potrà continuare i propri programmi TV preferiti (tra l'altro, il bonus verrà spedito direttamente a casa).

Inoltre, il valore del nuovo decoder non dovrà superare i 30 euro. Dunque, questi sono i criteri da rispettare per presentare la richiesta del Bonus TV 2024.

L'obiettivo di questo nuovo bonus TV è quello di aiutare i cittadini più in difficoltà ad acquistare un nuovo decoder. Ovviamente sono previsti dei requisiti da rispettare per accedere al contributo:

Come fare la richiesta del Bonus TV 2024

Per presentare la richiesta per il Bonus TV 2024 il consumatore potrà seguire uno di questi iter:

Recarsi in ufficio postale e chiedere le informazioni dedicate;

Contattare il call center dedicato al numero 800776883 (dal lunedì al venerdì, dalle 10:00 alle 18:00, festivi esclusivi);

Recarsi sul seguente sito.

Per quanto riguarda il termine entro cui fare la richiesta, il bonus, nato grazie al rinnovo di una convenzione tra il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e Poste Italiane, dovrebbe restare in vigore fino al 31 ottobre 2024 (salvo esaurimento degli apparecchi disponibili).