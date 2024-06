Il deepfake che si accolla le videochiamate al posto nostro è un sogno o un incubo che si avvera?

Eric Yuan, CEO di Zoom , durante un'intervista a The Verge, ha espresso un'affermazione piuttosto forte: le riunioni da remoto, in futuro, vedranno la partecipazione di cloni digitali basati sull' IA , capaci di interagire e di prendere decisioni.

L’utilizzo degli LLM ed i loro attuali limiti

In particolare, secondo il CEO di Zoom tutto questo sarà possibile grazie all'utilizzo dei modelli linguistici di grandi dimensioni. Questa tecnologia, però, almeno per ora, presenta ancora dei limiti. Difatti, gli LLM attuali non sono ancora in grado di replicare gli atteggiamenti umani, a partire dal processo di ragionamento.

Per il futuro, invece, le cose potrebbero cambiare. Secondo Yuan ogni persona potrà addestrare un LLM personalizzato così da imitare se stesso alla perfezione: "Tutti condividono gli stessi LLM, ma è una cosa che non ha alcun senso. Dovrei avere il mio LLM: l'LLM di Eric, l'LLM di Nilay. Tutti noi avremo il nostro LLM. Questa è sostanzialmente la base per un gemello digitale su cui posso contare. Ci saranno momenti in cui desidero partecipare ad una call, e quindi lo faccio. Se non voglio partecipare, posso mandare il mio gemello digitale per unirsi. Questo è il futuro".