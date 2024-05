Un gigantesco leak di Dell svela il futuro dei chip ARM di Qualcomm, fino al 2027

È tempo di leak in casa Dell : un documento di 311 pagine svela non solo i piani del produttore americano, con i prossimi XPS e Inspiron dotati dei nuovi Snapdragon X , ma anche quelli di Qualcomm e dei suoi chip ARM (state cercando un nuovo portatile? Date un'occhiata alla nostra selezione dei migliori sul mercato , anche gaming ).

I piani di Qualcomm: Oryon V2 e Oryon V3

Stando alla diapositiva, Oryon V2 (che dovrebbe essere montato su un chip ipoteticamente chiamato Snapdragon X Gen 2 ) è previsto per la seconda metà del 2025, mentre Oryon V3 dovrebbe arrivare alla fine del 2027 (integrato in un ipotetico chip Snapdragon X Gen 3).

QC sta per Qualcomm, mentre Oryon è il nome del processore (CPU) utilizzato nei SoC Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus, affiancato da una GPU integrata Adreno e da un'unità di elaborazione neurale (NPU).

Grazie al leak di Dell, ora abbiamo un'idea di cosa ci attende per il futuro. In una diapositiva chiamata "XPS Thinking Roadmap", il produttore americano svela la presenza di QC Oryon , QC Oryon V2 e QC Oryon V3 .

I Dell XPS con chip Snapdragon X in arrivo

Passiamo ora a Dell. Stando a un precedente leak trapelato la scorsa settimana, a breve dovremmo attenderci una serie di portatili dotati dei nuovi Snapdragon X.

Il primo è un XPS 9345, che sembra la versione con ARM dell'ottimo XPS 13 Plus. Il dispositivo è citato nella roadmap mostrata nel capitolo precedente, e sembra che sarà disponibile con i chip a 10-core Snapdragon X Plus e a 12-core Snapdragon X Elite.

Quest'ultimo dovrebbe essere più potente di Intel Core Ultra e fornire prestazioni in linea con i processori M3 e M4 di Apple.

Secondo i documenti, i TDP massimi saranno di 17,5 W e 25,5 W, mentre l'autonomia dovrebbe arrivare a oltre 20 ore durante lo streaming video.

In una tabella di confronto, che vedete qui sotto, Dell mostra come l'XPS 13 Plus con processore Qualcomm dovrebbe raggiungere fino a 21,9 ore di riproduzione video con un display QHD+, ben il 98% in più rispetto al chip Alder Lake Core i7 di 12a generazione di Intel (11,02 ore).

In caso di schermo OLED, i miglioramenti della durata della batteria scendono al 68% (16,8 ore contro 9,95 ore).