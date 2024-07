Adesso potete giocare a Super Mario e Pokémon anche su iPad

Da ormai qualche mese gli emulatori su iPhone sono realtà: il merito è in buona parte dell'Unione Europea e del DMA, che ha costretto Apple ad accettare i marketplace alternativi. Dopo il lancio di AltStore PAL e del famosissimo emulatore per Nintendo Delta, Apple ha iniziato ad accettare gli emulatori anche sull'App Store ufficiale, ma Delta (che rimane disponibile solo su AltStore PAL) resta probabilmente il miglior emulatore per giochi Nintendo disponibile su iOS: e da oggi arriva anche su iPad.

Il team dietro AltStore ha infatti annunciato un importante aggiornamento per Delta, che arriva alla versione 1.6 ed è ora ufficialmente compatibile anche con iPad. Per installarlo bisogna passare da AltStore PAL, che in realtà non è ancora disponibile per tutti gli utenti iPad: per averlo, infatti, dovete installare la beta di iPadOS 18 (se non sapete come fare, vi rimandiamo alla nostra guida su come installare iPadOS 18 beta). Questo perché tra le tante novità di iPadOS 18 c'è anche il supporto ai marketplace alternativi (dopo che anche iPadOS è stato identificato come gatekeeper dall'UE, ma queseta è un'altra storia).

A scanso di equivoci, ricordiamo che emulare giochi è legale solo a certe condizioni.