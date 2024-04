Il miglior emulatore per iPhone sbarca sull'App Store, ma c'è un inghippo

Buona la terza: se i primi emulatori apparsi sull'App Store vi hanno deluso, gioite, perché Delta è disponibile ed è già al primo posto tra le app della categoria Entertainment sull'App Store. C'è un problema: in Europa non è arrivato, probabilmente perché lo sviluppatore ha appena rilasciato AltStore PAL, la prima alternativa all'App Store. Ma perché Delta è così speciale? Perché è gratis, open source, non ha pubblicità ed è sviluppato da Riley Testut, lo sviluppatore che ha creato AltStore (ecco cos'è), che tra l'altro è ora un'alternativa ufficiale all'App Store.

Cos'è Delta

Delta. Fonte: Riley Testut

Nato dalle ceneri di GBA4iOS, un emulatore open source sviluppato da Testut al liceo e che poteva essere eseguito su iPhone solo dopo aver effettuato il jailbreak, Delta è il primo emulatore di rilievo ad apparire sull'App Store, dopo iGBA, Bimmy e Emu64 XL (quest'ultimo presente tutt'ora sull'App Store ma piuttosto aggressivo nella profilazione dell'utente). L'app, la stessa che potete trovare su AltStore PAL, presenta pulsanti sullo schermo che ne cambiano il layout e l'aspetto in modo che corrispondano a qualsiasi sistema vogliate emulare. E sono diverse le console che potete emulare, ecco la lista: Nintendo Entertainment System (NES)

Super Nintendo Entertainment System (SNES)

Nintendo 64 (N64)

Game Boy / Game Boy Color (GBC)

Game Boy Advance (GBA)

Nintendo DS (DS)

Sega Genesis / Mega Drive (GEN) (in beta) Delta supporta anche i controller Bluetooth come quelli per Xbox One Series S o PS5 e consente di personalizzare il layout o impostare pulsanti extra per cose come gli stati di salvataggio rapido o avanzare velocemente attraverso alcune scene o i loghi di avvio. Non solo, ma l'emulatore funziona anche con alcuni dei metodi di input Nintendo più strani, come il giroscopio in WarioWare: Twisted!, o i controlli del microfono in giochi Nintendo DS come Phoenix Wright: Ace Attorney. Con Delta potete anche personalizzare le immagini per la copertina del gioco, importare i temi per i controller o crearne di vostri, e supporta anche il multiplayer per NES, SNES e N64 (fino a quattro giocatori), oltre allo streaming AirPlay. Se volete vedere la lista completa delle funzionalità, potete dare un'occhiata alla pagina del progetto su GitHub.

Un successo incredibile, ma per avere Delta in Europa bisogna passare per AltStore PAL