Il più famoso emulatore per iPhone sta per arrivare anche su iPad: tutti i dettagli

Un paio di settimane fa, abbiamo salutato l'arrivo dei primi emulatori per iPhone, e soprattutto quello di AltStore PAL, il primo marketplace alternativo per iOS (ecco come scaricarlo e come funziona, mentre qui potete scoprire come usare la versione gratuita).

Ora lo sviluppatore del progetto, Riley Testut, ha annunciato l'arrivo a breve del suo popolarissimo emulatore Delta su iPad.