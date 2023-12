Basta rumor: a un mese dal lancio OnePlus svela il design del suo primo telefono Serie R globale

Manca un mese alla presentazione dei prossimi OnePlus 12, ma quello che rischia di essere il dispositivo più atteso dai fan non è il top della gamma, ma l'inedito OnePlus 12R, di cui l'azienda dell'ex flagship killer ha appena svelato ufficialmente il design (sapete come resettare un telefono del marchio?).

La Serie R, caratterizzata da dispositivi ad alte prestazioni per offrire agli utenti la migliore esperienza di gioco mobile possibile, è iniziata con OnePlus 9R nel 2021 ed è proseguita con OnePlus 10R nel 2022 e OnePlus 11R nel 2023, ma è sempre stata disponibile solo in India e Cina.

Ora però OnePlus ha ascoltato le richieste dei fan e il 23 gennaio 2024, insieme a OnePlus 12, verrà presentato per la prima volta a livello globale un telefono Serie R dell'azienda.

Nel suo comunicato in cui rivela il design del telefono, oggetto di numerosissimi rumor, OnePlus afferma infatti che non c'è "bisogno di essere "Plus", "Pro" o "Ultra" per offrire le migliori specifiche hardware e la migliore esperienza software".

Ma come si presenta OnePlus 12R? Il dispositivo sarà disponibile nelle colorazioni Cool Blue e Iron Gray. Cool Blue è una variante lucida che conferisce un aspetto leggero e fresco, mentre Iron Gray ha un aspetto opaco che trasmette una sensazione sofisticata e resistente.

Entrambe le colorazioni sono caratterizzate da una cornice in metallo opaco, mentre l'Alert Slider di OnePlus si trova ora a sinistra, cambiamento che ha permesso a OnePlus di introdurre un nuovo sistema di antenna integrato che garantisce prestazioni migliori durante le sessioni di gioco.

Le caratteristiche trapelate finora (non ufficiali) raccontano un dispositivo potente e che bada al sodo:

Schermo: 6,78" ProXDR Display LTPO 4.0, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2

Snapdragon 8 Gen 2 RAM: 8/16 GB LPDDRX5

8/16 GB LPDDRX5 Spazio di archiviazione : 128GB UFS3.1 / 256 GB UFS4.0

: 128GB UFS3.1 / 256 GB UFS4.0 Fotocamere posteriori : Principale: 50 MP Sony IMX890 Ultra grandangolo: 8 MP Macro: 2 MP

: Batteria: 5.500 mAh con ricarica 100W SUPERVOOC

OnePlus 12R sarà lanciato insieme al fratello maggiore OnePlus 12 durante l'evento OnePlus Smooth Beyond Belief, che si terrà alle 15:00 ora italiana del 23 gennaio 2024.