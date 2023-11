Design e tanti LED RGB sono il biglietto da visita del Nubia RedMagic 9 Pro

Ma le novità non finiscono qui, perché sul social network cinese Weibo è stato rivelato il design del prossimo Nubia RedMagic 9 Pro , che verrà lanciato il prossimo 23 novembre . Come si può vedere nelle immagini, il design futuristico è particolare e richiama un po' quello dei suoi predecessori.

Infatti, come loro è uno smartphone da gaming, i cui capisaldi sono il raffreddamento e i LED. Per quanto riguarda il primo aspetto, abbiamo, come da tradizione, una ventola su un lato dello smartphone, che va a confondersi nel comparto delle fotocamere. Mentre, per il secondo aspetto, ci sono dei LED RGB sotto la ventola, sotto il numero "09" e sotto i tasti trigger laterali.

A completarlo non manca il Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 oltre a un modulo di tre fotocamere, formato da una principale e una grandangolare da 50 MP e da un terzo sensore per le macro da 2 MP, e a una fotocamera frontale sotto al display: tutto racchiuso in un profilo piatto su tutti i lati e spesso 8,9 mm.

Al momento non abbiamo ulteriori informazioni: potrebbe esserci anche un secondo modello (generalmente è il Pro+), ma non abbiamo certezze a riguardo, come non ci sono per i tagli di memoria e il prezzo a cui verrà venduto. L'unica cosa che sappiamo è che il 23 novembre ci sarà la presentazione ufficiale in Cina e sarà possibile preordinarlo da subito nelle tre colorazioni Dark Knight, Deuterium Front Transparent Dark Knight e Deuterium Front Transparent Silver Wing.