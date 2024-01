I nuovi desktop da gioco MSI non potevano non essere all'insegna dell'IA

Al CES 2024 MSI ha portato tre nuovi desktop gaming, "potenziati dall'intelligenza artificiale", una caratteristica che troveremo sempre più presente nel corso del 2024 e a seguire. Al secolo, parliamo dei modelli MPG Trident AS 14th, MAG Infinite S3 14th e MAG Codex 6 14th, ma non solo. Si tratta di soluzioni basate su processori Intel Core di 14ma generazione e schede video NVIDIA GeForce RTX 4070, la cui potenza viene dissipata dalla funzione Frozr AI Cooling, una soluzione ibrida hardware-software, che monitora dinamicamente la temperatura per assicurare sempre le prestazioni ottimali, con una risposta rapida al variare della stessa.

Ma l'intervento dell'intelligenza artificiale non si limita al raffreddamento: l'MSI AI ENGINE rileva infatti automaticamente l'applicazione attiva e regola tutto di conseguenza, ottimizzando non solo le prestazioni, ma anche gli effetti di luce RGB, l'audio e il colore dello schermo, in modo da garantire un'esperienza uniforme e consistente. L'altra novità, che si spinge oltre il puro mondo del gaming, è AI ARTIST, un software di text-to-image e image-to-image, in pratica un generatore di immagini tramite intelligenza artificiale, che può produrre anche file in formato Photoshop, in modo da poterli ulteriormente elaborare e modificare con facilità.

Nello specifico siamo rimasti sorpresi da MEG Trident X2 14th è probabilmente il prodotto più curioso (oltre a essere dotato di RTX 4090), visto che è stato aggiunto un pannello LCD sul frontale. Questo dispositivo permette di controllare vari fattori come l'illuminazione del case, il profilo di potenza del computer o i controlli multimediali per la musica.

Se avete poi un monitor MSI questo display può controllare le sue impostazioni, come l'input, la luminosità, oppure attivare funzioni molto specifiche come il mirino aggiuntivo nei videogiochi. In questo modo vi libererete dalla noia di controllare il monitor con i bottoni che solitamente si trovano sul retro.