Destiny 2 e Dungeons & Dragons uniscono le forze in una nuova collaborazione per il lancio de ''La Forma Ultima''

Come anticipato, il 4 giugno ci sarà anche il lancio de "La Forma Ultima": il gran finale della saga di Luce e Oscurità di Destiny 2.

I guardiani entreranno nel Viaggiatore per lo scontro finale con il Testimone, che vuole calcificare la realtà seguendo la sua contorta visione da incubo. I maggiori esponenti dell'Avanguardia e Cayde-6 accompagneranno i giocatori in questo viaggio nel Pallido Cuore per sbaragliare l'esercito del Testimone. Per riuscirci però, occorrerà affrontare nuovi nemici, attraversare dei paesaggi surreali e utilizzare i poeri prismatici per combinare le abilità di Luce e Oscurità.