La Forma Ultima sarà l'ultima espansione di Destiny 2?

Avevamo già parlato nel dettaglio di Destiny 2: La Forma Ultima in occasione dell'annuncio ufficiale avvenuto ad agosto 2023. Nel frattempo Bungie ha rimandato l'uscita dell'espansione per poterla rendere ancora più divertente e rifinita. Il 4 giugno comunque si avvicina, tant'è che Bungie stessa si è fatta sentire pubblicando un nuovo gameplay trailer dell'espansione, annunciando al contempo l'arrivo dell'aggiornamento gratuito Verso la Luce. L'obiettivo di quest'ultimo è garantire due mesi di contenuti aggiuntivi per ingannare l'attesa de La Forma Ultima e per introdurre gli eventi che andremo a vivere proprio in quest'ultima.

Verso la Luce

Prima di parlare dell'ultima espansione, un breve excursus sui contenuti disponibili da qui al lancio de La Forma Ultima. Con Verso la Luce arrivano: La nuova attività di difesa a ondate "Assalto furioso"

Alcune amatissime armi del passato in edizioni standard e limitate

Il nuovo spazio social della Sala dei Campioni

Versioni rivisitate delle missioni esotiche "I sussurri" e "Ora zero"

La sfida PvE "Pantheon" in cui affrontare i boss delle incursioni più temibili

Ricompense inedite e altro ancora

Per presentare i contenuti in questione Bungie ha rilasciato un nuovo trailer piuttosto esaltante. Come accennato, Verso la Luce serve anche a introdurre alcuni degli eventi che caratterizzeranno la prossima espansione. Se avete intenzione di giocarla potrebbe avere senso dare un'occhiata!

L'ultima espansione... o forse no?

La Forma Ultima è ovviamente il proseguo degli eventi vissuti ne L'Eclissi. Stavolta ci troveremo faccia a faccia con il Testimone, e per fare ciò i giocatori entreranno nel Pallido Cuore del Viaggiatore. Sulla carta ci sono al solito un bel po' di nuovi contenuti: nuove sottoclassi prismatiche che combinano poteri di Luce e Oscurità, primi oggetti di classe esotici, la nuova fazione nemica al soldo del Testimone e nuovi tipi di nemici, giusto per elencarne alcune. Se il nostro articolone riepilogativo non vi bastasse, date un'occhiata al nuovo trailer gameplay qui di seguito.

Destiny 2 va avanti oramai da quasi sette anni, ed è anche lecito aspettarsi che le espansioni previste stiano arrivando al termine. La Forma Ultima quindi è l'ultima espansione prevista? Bungie ha dichiarato che si tratta del "culmine finale" di quella che potremmo definire la saga sulla Luce e Oscurità. Non significa quindi che sia l'ultima espansione prevista, ma di fatto è anche possibile che sia così. Se la realtà (adesso legata a casa PlayStation) vuole aprire un nuovo arco narrativo, la cosa più logica sarebbe farlo in un capitolo pensato per console e hardware next-gen. Dopo La Forma Ultima gli aggiornamenti stagionali, come il già citato Verso la Luce, lasceranno spazio agli Episodi, un nuovo modello di contenuti. Sono già stati annunciati i primi 3 episodi: Echi, Redivivo ed Eresia. Ogni episodio, stando a quanto annunciato in passato da Bungie, ci permetterà di vivere storie indipendenti che ci permetteranno di vivere le ricadute degli eventi legati alla fine della saga di Luce e Oscurità. L'altra cosa possibile è che questi Episodi fungano piano piano anche da introduzione a un eventuale nuovo capitolo.