Annunciato Destiny 2: La Forma Ultima. La fine è l'inizio

Destiny 2: La Forma Ultima

Ogni episodio funzionerà come una storia indipendente suddivisa in tre atti, nella quale i giocatori vivranno le ricadute degli eventi legati alla fine della saga di Luce e Oscurità, ma permetterà anche di introdurre contenuti e ricompense con maggiore frequenza rispetto a quanto fatto finora con le stagioni di Destiny 2.

Ma parlavamo degli Episodi. Da marzo 2024, cioè poco dopo il lancio de La Forma Ultima, verrà infatti adottato un nuovo modello di contenuti che sostituiranno il sistema attualmente in uso per i contenuti stagionali. Nel corso del 2024 saranno presentati tre episodi : Echi, Redivivo ed Eresia .

sarà disponibile in tre diverse edizioni, tutte prenotabili già da ora e disponibili dal 27 febbraio 2024 per PC, PS4, PS5, Xbox Series X/S, Xbox One.

Stagione delle Arti Magiche

Con la Stagione delle Arti Magiche saranno rese disponibili tre missioni di riflessione cronologica : lo scontro finale tra Cayde-6 e gli infami avvenuto in Destiny 2: I Rinnegati; gli inizi della stasi di Destiny 2: Oltre la Luce; l'arrivo dell'alveare lucente di Destiny 2: La Regina dei Sussurri. Le missioni sono disponibili per tutti i giocatori senza ulteriori costi aggiuntivi.

Durante la Stagione delle Arti Magiche, l'utilizzo del nuovo sistema di progressione del Mazzo dei Sussurri sarà fondamentale e consentirà ai giocatori di personalizzare dotazioni e abilità in maniera nuova. Completando le attività stagionali, i guardiani potranno ottenere carte con cui creare un mazzo personalizzato di potenziamenti e caratteristiche da sfruttare in determinate attività.

Nella Stagione delle Arti Magiche, i guardiani continuano a cercare di raggiungere il Testimone, ritrovandosi faccia a faccia con alleati e nemici di vecchia data. Immaru, lo spettro di Savathûn, propone un accordo con il quale chiede di riportare in vita la Megera Regina e di aiutarla a sconfiggere sua sorella Xivu Arath . In cambio, Savathûn svelerà il segreto che consentirà di attraversare il portale del Viaggiatore e quindi di arrivare al luogo in cui il Testimone si prepara ad attuare La Forma Ultima . I guardiani dovranno padroneggiare le oscure arti magiche dell'alveare per supportare Eris Morn, che si trasformerà in divinità dell'alveare per affrontare nientemeno che la Dea della Guerra.

La fine di Crota

La Stagione delle Arti Magiche ripescherà dal passato di Destiny l'incursione "La fine di Crota", proposta nel 2014 poco dopo il lancio di Destiny e in cui i guardiani attraversano l'impervio paesaggio lunare per raggiungere la Bocca dell'Inferno e sconfiggere una volta per tutte il figlio di Oryx.

Il lancio de "La fine di Crota" è previsto per il 1° settembre. Bungie festeggerà il ritorno dell'incursione proponendo una gara al primato mondiale nella quale verranno premiati i giocatori che per primi completeranno la nuova versione dell'attività. Le squadre di tutto il mondo avranno 48 ore per completare l'incursione in modalità Contesa, poi in modalità Sfida e guadagnare il trionfo "Scherma superiore". La prima squadra a superare tutti gli scontri, ad aprire il forziere finale e a tornare in orbita (dopo aver completato l'attività in modalità Contesa), sarà dichiarata primatista mondiale e vedrà la sua vittoria suggellata grazie alle cinture del primato mondiale de "La fine di Crota".