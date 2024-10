Destiny sbarca su smartphone: in arrivo lo spin-off in stile sparatutto RPG dagli autori di Diablo: Immortal

Il rischio di pestare i piedi alla storia originale è alto. Ed è per questo che Destiny: Rising è ambientato in una timeline alternativa.

Vivremo una storia ambientata subito dopo il collasso a seguito dell'Eta d'Oro, un tempo oscuro e pericoloso quindi.

Ecco la "sinossi" di Rising:

Destiny: Rising segna l'inizio di nuove possibilità nell'universo di Destiny, esplorando un'era mai vista prima, in cui la speranza rifiorisce dopo il crollo devastante della civiltà e i pericoli dell'Oscura Era che ne sono seguiti. Con l'aiuto dei leggendari Signori del Ferro, l'umanità è riuscita a liberarsi dal giogo della tirannia e a unirsi per resistere alle forze aliene determinate a distruggerla. In questo periodo turbolento, all'alba della Città, una nuova generazione di Guardiani, riportati in vita da entità misteriose chiamate Spettri, si mette in cammino per ripristinare il ruolo di primo piano dell'umanità e garantirne il futuro.