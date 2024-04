Un proiettile di 10 cm piovuto dallo spazio ha sfondato un casa di Napoli, ma non in Italia

È accaduto tutto lo scorso 8 marzo a Naples, in Florida. Un oggetto cilindrico di 10 centimetri di lunghezza e 4 di diametro, dal peso di circa 730 grammi: in pratica una lattina di bibita, molto pesante, e molto più densa. Così pesante e così densa che ha sfondato il tetto e due piani di una casa , fino quasi a colpire un bambino , che poveretto era ovviamente ignaro di tutto.

Non è raro che i detriti spaziali ritornino sulla Terra, ma di solito tali detriti si consumano nell'atmosfera, ed è quello che La NASA si aspettava anche in questo caso. Ci saranno quindi ulteriori indagini in merito, per determinare la causa di sopravvivenza dei detriti e per aggiornare i protocolli adottati, se necessario.

Nel frattempo c'è un padre di famiglia piuttosto alterato, che vorrà dirne due agli ingegneri NASA, e che ripone l'accento su quello che non sarà certo il numero uno dei problemi, ma che rappresenta senz'altro un incidente così assurdo e imprevedibile che non dovrebbe accadere.