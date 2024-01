Spuntano alcuni dettagli su Galaxy Ring: chi l'ha provato è rimasto impressionato

La settimana scorsa tutti gli occhi erano puntati sui nuovi Galaxy S24, ma Samsung ha preparato un momento "One more thing" in stile Apple veramente sorprendente con il nuovo Galaxy Ring (se non sapete cosa siano gli smart ring, potrebbe essere il momento giusto di leggere il nostro approfondimento dedicato).

Il problema è che non sono stati condivisi molti dettagli sul dispositivo, a parte il fatto che permetterà il monitoraggio della salute e delle attività fisiche, e che si integrerà con Samsung Health.

Ora però a distanza di qualche giorno sono spuntate maggiori informazioni. Avi Greengart, un analista che ha lavorato per Intel e JupiterResearch, ha pubblicato su Threads le sue impressioni dopo averlo provato al CES. Tra queste lo hanno sorpreso l'incredibile leggerezza del dispositivo e l'ingegneria, e ha affermato che Galaxy Ring è disponibile in diverse taglie, fino alla 13, oltre a tre differenti finiture.