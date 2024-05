Su Google Pixel 8a ora si sa tutto (o quasi)!

Tuttavia, c'è ancora un dettaglio non chiarito: quello relativo al prezzo di vendita. In tal senso, le indiscrezioni ipotizzano un costo pari a 549 euro , ma di ufficiale non c'è ancora nulla.

Anche sul design si sa già tutto. Lo smartphone in questione dovrebbe presentare degli angoli arrotondati e delle cornici, su tutte quella inferiore, abbastanza pronunciate. Sul resto nessun dettaglio degno di nota. Sul versante del software, non mancheranno le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale, tra cui Cerchia e Cerca, Best Take e Call Assist.

Infine, il debutto di Pixel 8a potrebbe avvenire durante l'evento Google I/O 2024, che dovrebbe svolgersi il 14 maggio. Se fosse così, mancherebbe davvero poco alla presentazione di un prodotto che potrebbe rappresentare una valida alternativa per chi cerca uno smartphone completo ad un prezzo non elevato come quello dei top di gamma.