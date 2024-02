MWC 2024: da Deutsche Telekom in arrivo il concept di smartphone AI senza applicazioni

Proprio per questo, al Mobile World Congress 2024 , Deutsche Telekom presenterà la sua idea di smartphone AI con la collaborazione di Qualcomm e Brain.ai. Si tratta di un assistente basato sull' intelligenza artificiale che, secondo le intenzioni dell'azienda, andrà a sostituire le innumerevoli app presenti sullo smartphone.

L'avvento degli smartphone ha permesso a qualsiasi utente di svolgere una vasta possibilità di compiti e azioni utilizzando un singolo dispositivo. Questo è stato ampiamente favorito anche dalla grande quantità di applicazioni rilasciate nel corso degli anni, le quali hanno avuto un impatto significativo tanto nella produttività quotidiana quanto nel tempo libero . Di conseguenza ora è quasi inevitabile ritrovarsi sommersi dalle app visto che, ad esempio, anche per organizzare un viaggio può capitare di doverne consultare più di una tra alloggio e spostamenti.

Tutto questo è reso possibile attraverso l'interfaccia generativa di Deutsche Telekom, basata su Brain.ai.

Grazie all'l'intelligenza artificiale sarà possibile svolgere tutte le attività quotidiane direttamente dall'interfaccia (generata contestualmente), andando così a rimpiazzare le funzioni di un significativo numero di app. Per interagire con l'assistente si potrà scegliere se utilizzare i comandi testuali o la voce.

Jon Abrahamson, Chief Product & Digital Officer di Deutsche Telekom, dice:

"L'intelligenza artificiale e i Large Language Models (LLM) saranno presto parte integrante dei dispositivi mobili. Li useremo per migliorare e semplificare la vita dei nostri clienti. La nostra visione è quella di un concierge magenta per uno smartphone senza app. Un vero e proprio compagno quotidiano che soddisfa le esigenze e semplifica la vita digitale".

Al Mobile World Congress, la presentazione mostrerà dei casi di utilizzo reali sul T Phone di Telekom, uno smartphone di livello base già attualmente disponibile. Questo è reso possibile grazie alla scelta di mantenere l'intelligenza artificiale nel cloud.

Ma non è tutto qui. Deutsche Telekom, infatti, presenterà anche un nuovo smartphone alimentato dallo Snapdragon 8 Gen 3. In questo modo, grazie al processore top di gamma, l'elaborazione dell'IA avverrà direttamente sul dispositivo. Questo si traduce in degli evidenti vantaggi dal punto di vista energetico e della velocità.

Siamo davvero giunti a un possibile punto di svolta nel concetto di smartphone? Alcune realtà sembrano effettivamente crederci davvero (Rabbit R1 prima e Deutsche Telekom poi) ma per ora non possiamo fare altro che osservare l'evolversi naturale delle cose.