Natale a Sanctuarium: Diablo IV in sconto fino al 40% e un pacchetto armatura in regalo

Le festività natalizie sono da sempre uno dei migliori periodi dell'anno per approfittare di interessanti offerte nel mondo dei videogiochi. Uno dei titoli più attesi per questo 2023 è stato sicuramente Diablo IV che in questo periodo è disponibile all'acquisto con sconti fino al 40% su varie piattaforme.

A partire da oggi inoltre, su Battle.net, è disponibile la Diablo Collection. Quest'ultima rappresenta un ottimo modo per recuperare in una sola volta gli ultimi titoli dell'acclamata serie, ad un prezzo scontato. Nello specifico la collection incluide: Diablo IV Standard Edition e la Prime Evil Collection, contenente Diablo II: Resurrected e Diablo III: Eternal Collection. La Diablo Collection contiene inoltre: le Ali di Inarius e la mascotte Inarius Murloc, la mascotte Mefisto, le ali Stretta dell'Odio per Diablo III e la cavalcatura Amalgama dell'Ira per World of Warcraft.