È un ottimo momento per recuperare Diablo 4 su Steam: prova gratuita e 40% di sconto

Diablo 4 è stato sicuramente uno dei titoli videoludici più attesi per questo 2023 e da poco meno di un mese è disponibile all'acquisto anche su Steam (sapete già come fare il reso di un videogioco?).

Nel caso non aveste ancora provato questo quarto capitolo della celebre saga action RPG, beh questa sembra essere l'occasione giusta. Infatti, in concomitanza con i saldi autunnali della piattaforma, Diablo 4 è gia disponibile gratuitamente per un periodo di prova fino alle ore 19:00 del 28 novembre. Ma non è tutto, una volta provata l'esperienza di Sanctuarium su Steam, i viaggiatori più arditi potranno acquistare il gioco al 40% di sconto sulla stessa piattaforma. L'offerta è valida per tutte le tre le edizioni disponibili: Standard (41,99 euro), Digital Deluxe (53,99 euro) ed Ultimate (59,99 euro).