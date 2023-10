Ottobre torrido per Diablo 4: arriva su Steam e lancia una nuova Stagione!

Segnatevi la data del 17 ottobre, perché succederanno grandi cose attorno a Diablo 4 (ecco come giocarci in coop in locale). Blizzard ha infatti annunciato durante il live streaming di aggiornamento per gli sviluppatori che arriverà su Steam, in concomitanza con la nuova Stagione del Sangue e la patch 1.2.0! (Leggi anche: come giocare gratis a Counter Strike 2). Va bene, Diablo 4 ha deluso alcune delle nostre aspettative, ma questo non vuol dire che Blizzard non voglia farci cambiare idea: andiamo a scoprire perché!

Diablo 4 su Steam

Cominciamo con la novità più attesa dai fan di Steam. Dal lancio a giugno, Diablo 4 per PC è disponibile solo su Battle.net, una bella limitazione in un mondo ormai dominato da Steam, e una delusione per chi utilizzano la anni la piattaforma. Ma dal 17 ottobre tutto cambia, e Blizzard ne ha annunciato la disponibilità per rendere più semplice ai giocatori accedere e giocare al titolo. Questo è il secondo gioco dello sviluppatore sulla vetrina di Valve, dopo Overwatch 2, segno di un processo ben più profondo di una crepa. La pagina Steam di Diablo 4 è già attiva e potete aggiungere il titolo alla lista dei desideri. Una volta lanciato, il gioco supporterà la progressione incrociata e il gioco multipiattaforma con le versioni attualmente disponibili su Battle.net, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One e Xbox Series X. Come per Overwatch 2, la versione di Diablo 4 per Steam richiederà un account Battle.net. Il direttore dello sviluppo della comunità globale di Blizzard, Adam Fletcher, ha dichiarato che Diablo 4 sarà giocabile su Steam Deck, ma non ha specificato altro.

Diablo 4 Stagione 2: la Stagione del Sangue e patch 1.2.0

Il 17 ottobre alle 19:00 ora italiana inizia anche la Stagione 2 e verrà rilasciata la patch 1.2.0, che sembra sistemare gran parte dei problemi del titolo originale. La Stagione del Sangue Per quanto riguarda la Stagione del Sangue, potrete fare squadra con la cacciatrice di vampiri Erys per affrontare una nuova minaccia assetata di sangue, e farete largo uso di una nuova arma: i Poteri Vampireschi. Ma per imbrigliarlo avrete bisogno di sangue, il Sangue Potente, che otterrete dagli avversari caduti. Dopo aver sbloccato un Potere Vampiresco, potrete consumare il Sangue Potete per usarlo. Ma a ogni Potere noterete che sono associati tre simboli: i Patti. L'Armatura del Patto sarà quindi un veicolo per utilizzare questi Patti: Ferocia, Divinità ed Eternità. Create la vostra armatura a piacere, cercando di abbinare i Patti corretti per attivare i Poteri Vampireschi nella vostra collezioni, ma in caso non riusciate potete usare i Patti a sé stanti o gli Acidi Purificatori, che potete sottrarre dai Cercatori di Sangue. Questi sono nuovi nemici che sembrano e si comportano come personaggi giocanti, utilizzando abilità di classe corrotte, o potete ottenerli anche dall'evento stagionale Raccolto del Sangue, dal Percorso Stagionale, dalle Bare Sfarzose e nel corso della nuova serie di missioni.

Ma quali sono i Poteri Vampireschi disponibili? Sono 22, divisi tra minori, che richiedono 1-3 Patti, e maggiori (che ne richiedono 6). I minori sono: Attesa (1 Divinità): Il tempo di recupero delle tue abilità Ultra si riduce del 20%. I danni delle tue abilità Ultra aumentano del 12% per ogni nemico vicino affetto dai tuoi danni periodici.

Zanne della Congrega (2 Divinità): I tuoi attacchi con invocazioni, compagni, servitori e famigli pipistrelli infliggono il 52% di danni aggiuntivi ai nemici sotto effetti debilitanti. Colpo fortunato: i tuoi attacchi con invocazioni, compagni, servitori e famigli pipistrelli hanno fino al 30% di probabilità di infliggere una Maledizione Vampiresca quando colpiscono dei nemici.

Dominazione (1 Ferocia): Infliggi il 24% di danni aggiuntivi ai nemici storditi, immobilizzati, congelati, o impauriti. Se sono nemici non élite feriti vengono uccisi all'istante.

Nutrimento della Congrega (1 Eternità): Colpo fortunato: gli attacchi con invocazioni, compagni, servitori e famigli pipistrelli hanno fino al 60% di probabilità di ripristinare 10 della tua risorsa principale e aumentare i tuoi danni del 10% per 4 s.

Frenesia (3 Divinità): Ogni 5 abilità Base che utilizzi, uno dei tuoi tempi di recupero attivi viene ridotto di 2 s.

Emomanzia (3 Eternità): I tuoi attacchi infliggono danni fisici pari all'80% della tua Vita massima ai nemici vicini. L'effetto può verificarsi soltanto una volta ogni 4 s. Ti curi dell'1% della tua Vita massima per ogni nemico colpito in questo modo.

Contagio (1 Ferocia): Colpire i nemici con danni diretti li infetta con una Malattia. Infliggendo la Malattia 8 volte a un nemico, l'infezione viene eliminata e infliggi il 70% di danni da veleno.

Spuntone Seghettato (1 Ferocia, 1 Divinità): Le Spine hanno una probabilità del 10% di infliggere il 300% di danni aggiuntivi e raggelare i nemici dell'8%.

Caccia ai Deboli (2 Ferocia): Infliggi il 16% di danni aggiuntivi ai nemici vulnerabili. I nemici sono vulnerabili quando sono affetti da una Maledizione Vampiresca inflitta dai tuoi Poteri Vampireschi.

Terrapieno (1 Divinità, 1 Eternità): Se non ti muovi per 3 s, ottieni una Barriera pari al 40% della tua Vita massima per 6 s. L'effetto può verificarsi soltanto una volta ogni 20 s.

Famelicità (3 Ferocia): Colpo fortunato: hai fino al 20% di probabilità di aumentare la tua velocità d'attacco del 40% della tua velocità di movimento totale per 6 s.

Resilienza (2 Eternità): Ottieni una riduzione dei danni dell'1% per ogni 2% della Vita mancante.

Rinforzo Sanguigno (1 Divinità, 1 Eternità): Quando uccidi un nemico, ottieni Fortificazione del 6% della tua Vita base. Quando

Fortificazione è superiore alla metà della tua Vita massima, hai una probabilità di critico dell'8%.

Terrore (1 Ferocia, 1 Divinità, 1 Eternità): Quando subisci un colpo, hai una probabilità del 14% di impaurire i nemici vicini e rallentarli dell'80% per 2 s. Colpo critico garantito sui nemici impauriti.

Imperituro (1 Eternità): Usare le abilità ti cura del 3% della Vita. Questo bonus raddoppia quando hai meno del 50% di Vita. I maggiori sono: Tocco Maledetto (6 Divinità): Colpo fortunato: fino al 44% di probabilità di infliggere una Maledizione Vampiresca ai nemici. I nemici con una Maledizione Vampiresca hanno il 15% di probabilità di diffonderla ai nemici vicini. Le Anime Maledette infliggono il 200% di danni aggiuntivi.

Bagno di Sangue (3 Divinità, 3 Eternità): Mentre canalizzi un'abilità formi una pozza di sangue sotto di te. Mentre canalizzi un'abilità in una pozza, le tue abilità canalizzate infliggono il 40% di danni aggiuntivi e ottieni una riduzione danni del 30%. La pozza può formarsi solo una volta ogni 8 s.

Sangue Ribollente (6 Eternità): Quando usi un'abilità Primaria con Sopraffazione su un nemico, fai apparire 3 Gocce di Sangue Volatile. Raccogliendo una Goccia di Sangue Volatile, questa esplode e infligge il 60% di danni fisici attorno a te. Ogni 20 s, la tua abilità successiva attiva sempre Sopraffazione.

Richiamo del Famiglio (3 Ferocia, 3 Divinità): Quando usi un'abilità di Dominio, di Dominio delle Armi, Macabra, di Collera o d'Infusione, richiami un pipistrello alleato che attacca i nemici vicini, infligge l'80% di danni fisici e ha una probabilità del 30% di stordire.

Vene Fluide (2 Ferocia, 2 Divinità, 2 Eternità): Infliggi il 60% di danni periodici aggiuntivi ai nemici che sono in movimento o sono colpiti da una Maledizione Vampiresca.

Metamorfosi (2 Ferocia, 2 Divinità, 2 Eternità): Quando utilizzi Elusione, ti trasformi in una nuvola di pipistrelli e diventi inarrestabile per 4 s. I nemici sulla tua strada subiscono il 160% di danni fisici e una Maledizione Vampiresca.

Alba Lunare (6 Ferocia): Colpire un nemico con un'abilità Base aumenta la tua velocità d'attacco del 4% per 10 s, fino a un massimo di 5 volte. Dopo aver raggiunto il numero massimo di accumuli, entri in uno stato di Rabbia del Sangue Vampiresca, aumentando i danni delle abilità Base del 160% e la velocità di movimento del 15% per 10 s.

L'evento stagionale Raccolto del Sangue prevede la più alta probabilità di ricevere Sangue Potente e Armature del Patto. In questi eventi si affronteranno orde di vampiri e Cercatori di Sangue in svariate regioni di Sanctuarium, e abbattendo nemici durante gli Incarichi, far esplodere Vesciche di Sangue, completare eventi mondiali, ostacolare rituali vampireschi e liberare prigionieri vi farà ottenere Reputazione. Con la Reputazione, scalerete ranghi per ottenere ricompense utili come materie prime, oggetti e Patti. Durante il Raccolto del Sangue, sarà possibile ottenere Esche di Sangue con cui evocare Cercatori di Sangue da sconfiggere, e utilizzare le Chiavi dei Cercatori trovate per liberare prigionieri dell'esercito del signore oscuro oppure aprire Casse dei Cercatori per ricevere Armature del Patto, Patti e Sangue Potente. Si potranno sfidare cinque boss di fine gioco: La Bestia nel Ghiaccio, il Signore Oscuro, Varshan, l'Eco di Duriel e Grigoire, il Santo Galvanico. Dovrete rispettare i requisiti di evocazione di un boss ogni volta che vorrete affrontarlo, per cui conservate eventuali materiali d'evocazione aggiuntivi che potreste ottenere nel corso del viaggio. Qui trovate tutti i dettagli sulla Stagione. Patch 1.2.0 La patch si prefigura invece come la più importante del gioco finora. Ci sono 51 cambiamenti che risolvono alcuni dei problemi più evidenti, con modifiche radicali alle parti principali come la velocità di livellamento, le cavalcature e la disposizione dei dungeon.