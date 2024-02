Diablo 4 arriva su Xbox Game Pass: conferma e data di uscita

Arrivano delle importanti novità per gli appassionati di videogiochi, e in particolare per coloro che amano i titoli della saga Diablo e che sono abbonati a Xbox Game Pass. Sulla nota piattaforma di gioco di casa Microsoft sta per arrivare Diablo 4.

Il video che trovate in fondo a questo articolo ci mostra la conferma di quanto abbiamo appena detto. Diablo 4 sta arrivando ufficialmente su Xbox Game Pass, rendendo possibile l'accesso al gioco da parte di tutti coloro che sono abbonati alla piattaforma di Microsoft.