Diablo IV si prepara alla Stagione 1, la Stagione degli Abietti: cosa aspettarsi

Diablo IV ha scatenato l'entusiasmo di tutti i fan, e gran parte di questo è dovuto al fatto che il gioco è progettato per evolversi ed espandersi negli anni grazie alle Stagioni, la prima, chiamata Stagione degli Abietti, è dietro l'angolo! Ieri gli sviluppatori del titolo hanno tenuto una diretta live in cui hanno spiegato cosa aspettarci dal 20 luglio ore 19 italiane, data di rilascio dell'aggiornamento, tra cui una nuovissima serie di missioni con nuovi volti e nuovi nemici, nuovi poteri, il primo Percorso Stagionale e il primo Pass Battaglia. Ma cosa sono le Stagioni? Chi ha già apprezzato le precedenti versioni saprà che si tratta di aggiornamenti che consentono di iniziare da capo il Percorso Stagionale con nuove funzionalità e meccaniche, provando classi diverse ma senza necessariamente partire da zero, in quanto i benefici ottenuti dagli Altari di Lilith vengono conservati e al termine di ogni Stagione i personaggi saranno trasferiti nel Regno Eterno, e i giocatori potranno accedervi in via permanente. Scopriamo i dettagli della prima stagione!

La Stagione degli Abietti

Ambientata dopo gli eventi della campagna principale di Diablo 4, che dovrà essere completata prima di potervi accedere, la prima stagione non è una continuazione della campagna principale, ma piuttosto una missione secondaria autonoma ambientata dopo la campagna. In questa avventura, dovrete affrontare una nuova minaccia che si diffonde tra le creature e unire le forze con un nuovo personaggio, Cormand, un ex prete della Cattedrale di Luce che si ritrova coinvolto in un nuovo conflitto dopo la conclusione del vostro combattimento con Lilith. L'obiettivo? Impedire la diffusione degli Abietti. Per entrare in questa nuova avventura, completate la campagna di Diablo 4, e poi inizierete a incontrare Abietti ovunque, indipendentemente dal fatto che decidiate di acquistare il Battle Pass o giocare nel Regno Stagionale.

Per ottenere il massimo, dovrete creare un nuovo personaggio nel Regno Stagionale e andare direttamente a Kyovashad, con la possibilità di trasferire la vostra fama, inclusi gli altarini di Lilith, le cariche di pozioni, i punti abilità e il progresso della mappa di Diablo 4. Inoltre Blizzard afferma che molti progressi possono essere trasferiti dal Regno Eterno a quello Stagionale. Per distruggere gli Abietti, dovrete estrapolare la loro corruzione e intrappolare i loro Cuori Abietti, incastonabili poi negli anelli e negli amuleti. Fuor di metafora, dovrete ucciderli e raccogliere il loro cuore eseguendo un rituale con la Gabbia del Legame (Cage of Binding), che recupererete durante la Stagione. Cercare di catturare il Cuore farà rinascere il nemico parzialmente corrotto come nemico completamente corrotto. Se sconfitti, faranno cadere il Cuore Imprigionato può essere collocato in speciali prese nei vostri gioielli. I Cuori Imprigionati sono sostanzialmente delle gemme in grado di darvi un enorme potere, definito dagli sviluppatori in grado di farvi creare delle build rotte.

Uno dei posti migliori per acquisire Cuori Abietti è nei nuovi Tunnel Abietti, Dungeon altamente rigiocabili pieni di nemici, che dovrete percorrere alla ricerca del catalizzatore di Mostri Abietti per evocare un nemico e combatterlo per ottenere un Cuore Abietto. A questo punto potrete incontrare il nuovo boss, Varshan il Consumato. Mentre date la caccia agli Abietti per i loro cuori e collaborate con Cormond per scoprire la fonte della corruzione, guadagnerete ricompense dal Percorso Stagionale e dal Battle Pass. Il Percorso Stagionale è suddiviso in capitoli con compiti da completare, e man mano che avanzate nel viaggio, guadagnerete ricompense. Il Percorso fornisce anche i Favori, la risorsa utilizzata per salire attraverso i livelli del Battle Pass, che viene anche guadagnata semplicemente giocando, che si tratti di uccidere demoni, completare missioni e altro ancora. Il Battle Pass prevede un percorso base dove chiunque può ottenere potenziamenti stagionali per accelerare il progresso del personaggio. Chi deciderà di acquistare il percorso a pagamento, potrà anche ottenere oggetti cosmetici esclusivi del Pass Battaglia. Come abbiamo detto, non è necessario acquistare un Battle Pass per partecipare alla Stagione, ma questo sarà attivo il 20 luglio insieme alla Stagione degli Abietti e ospita 90 livelli, 27 livelli gratuiti, che consentono di ottenere cosmetici e Ceneri Fumanti, una nuova risorsa che potrà essere utilizzata nel sistema dei Favori, e 63 livelli Premium.