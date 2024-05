Blizzard vuole convincervi in tutti i modi a giocare a Diablo IV con la Stagione 4

In queste ore Blizzard ha reso disponibile la Stagione 4: Bottino Rinnovato di Diablo IV. Se ne parla oramai da diverse settimane, visto che la stagione in questione promette un bel po' di novità, tali sulla carta da spingere anche i giocatori che lo hanno momentaneamente accantonato a solcare le terre di Sanctuarium. Ci riuscirà? Beh, leggete le novità e ditecelo voi!

Iniziamo dal trailer

Talvolta più di patch notes infinite basta un trailer ben fatto per convincere anche il giocatore più scettico a tornare sui suoi passi. E in effetti quello della Stagione 4 di Diablo IV è ben fatto, con una musica di sottofondo in stile DOOM (2016) e carneficine a più non posso.

Un riassunto delle novità

La divisione italiana di Blizzard ha messo insieme un articolo letteralmente enorme dedicato alla marea di novità introdotte con la Stagione 4. Abbiamo provato a riassumerli nel seguente elenco puntato, giusto per darvi la possibilità di farvi stuzzicare da alcune di queste novità. Nel caso voleste approfondire ulteriormente, trovate l'approfondimento qui. Diciamo che è estremamente difficile non trovare una scusa per tornare a giocare a Diablo. Certo è che i nuovi giocatori potrebbero invece trovarsi confusi dalla marea di novità in arrivo, ma visto il cambio di alcune dinamiche relative ai bottini, di fatto impareranno a giocare con queste modifiche già attive.

Rinnovo degli Oggetti Riduzione degli affissi: Gli oggetti leggendari avranno ora 3 affissi, mentre quelli rari ne avranno 2. Questi affissi sono stati resi più potenti e meno condizionali.

Introduzione di Tempra e Rifinitura: Nuovi sistemi di creazione che permettono una maggiore personalizzazione e potenziamento degli oggetti.

Affissi superiori: Presenti solo negli oggetti ancestrali leggendari e unici, sono versioni potenziate degli affissi normali. Occhio soprattutto a questo punto: Aumentando l'impatto individuale degli oggetti, abbiamo ridotto significativamente la quantità di oggetti rilasciati alla morte dei mostri. L'obiettivo è di passare più tempo a trucidare e meno tempo a esaminare i vari oggetti ottenuti. Ecco perché, nel complesso, otterrai meno oggetti, ma sarà più probabile che quelli ottenuti siano di valore. Per compensare questi cambi e restare in pari, i materiali ottenuti con il riciclo e quelli necessari per la creazione di oggetti sono stati regolati sulla base di questa modifica. Inoltre, ora è possibile ottenere Anime Dimenticate dagli Incarichi dei Sussurri e sono anche una ricompensa rara dei nemici élite. Il costo in oro per il ricalcolo degli oggetti durante l'Incantamento ora prevede un tetto massimo e abbiamo ridotto i materiali necessari per tutte le funzionalità del Fabbro. Marea Infernale Rinnovata Livelli di minaccia: Ogni livello di minaccia aumenta la pericolosità e la frequenza delle imboscate.

Nuovi eventi demoniaci: Aggiunti eventi con i Lupi di Ferro.

Modifiche ai Forieri di Sventura: Non rilasciano più Doni Torturati dell'Apocalisse ma forniscono direttamente le ricompense. La Fossa dell'Artefice Un contenuto endgame nuovo di zecca: Missione prioritaria: Completare una Spedizione da Incubo di livello 46 per iniziare a ottenere Frammenti di Runa.

Raccogliere Frammenti di Runa: Utilizzati per attivare l'Obelisco a Cerrigar e accedere alla Fossa.

Combattimenti a tempo: Uccidere il maggior numero possibile di mostri entro 10 minuti per evocare un boss finale. Andariel e gli Echi del Tormento Ritorno di Andariel: La Signora dell'Angoscia può essere evocata e affrontata.

Echi del Tormento: Boss evocabili di livello 200 con costi di evocazione maggiori ma ricompense più ricche. Pass Battaglia e Percorso Stagionale Ricompense stagionali: Ottenibili completando obiettivi suddivisi in capitoli.

Pass Battaglia Premium: Include set d'armatura del Semidio Risvegliati, platino e altre ricompense.

Benedizioni Stagionali: Offrono bonus utili come l'aumento dei PE dei Glifi d'Eccellenza e degli Oboli. Gemme Semplificazione delle gemme: Rimozione delle gemme grezze e normalizzazione dei livelli di creazione.

Nuovi effetti: Diamanti aumentano tutte le resistenze, Topazi aumentano l'Intelligenza, Zaffiri la Volontà, Ametiste la Forza e Smeraldi la Destrezza.

Percorso stagionale e pass battaglia

Come di consueto c'è un percorso stagionale da percorrere con il tempo per ottenere oggetti cosmetici e ricompense varie. A questo potete abbinarci il pass battaglia: la versione base costa come al solito 1.000 platino, ovvero circa una decina di euro. Altrimenti potete optare per quello accelerato con 20 gradi subito sbloccati a 2.800 platino (circa 25€). Per la Stagione 4 sono previsti nuovi set armatura del Semidio, nuova cavalcatura Purosangue del Semidio, decorazioni per cavalcatura e nuovi modelli per armi, trofei e altro.