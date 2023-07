Diablo IV: la Stagione degli Abietti è disponibile

E nelle ultime ore finalmente è arrivata una delle novità più attese di questo periodo dagli appassionati di Diablo IV. Arriva infatti la nuova Stagione degli Abietti per Diablo IV.

A partire da oggi 21 luglio, la Stagione degli Abietti è disponibile per tutti i giocatori di Diablo IV. A Sanctuarium si potranno affrontare i nuovi, pericolosi mostri Abietti e allearsi con un ex sacerdote della Cattedrale della Luce, Cormond, per catturare i loro Cuori Abietti e sfruttarne il potere a proprio vantaggio.

A partire da questa Stagione, prende il via anche al primissimo Percorso Stagionale e Pass Battaglia in cui chiunque potrà ottenere Favore e potenziamenti stagionali semplicemente giocando, oppure oggetti cosmetici scegliendo di acquistare la componente a pagamento del Pass Battaglia.

Per partecipare alla nuova stagione sarà necessario completare prima la campagna principale, e non sarà necessario acquistare un Pass Battaglia per parteciparvi.

Per maggiori dettagli sulla novità appena arrivata, qui sotto trovate il trailer ufficiale che vi fornirà un'anteprima. Per aggiornare il Pass Battaglia potete invece far riferimento anche al sito ufficiale. Riguardo i contenuti della nuova stagione vi suggeriamo anche il nostro approfondimento completo.