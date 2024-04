Digi Mobil annuncia l'arrivo delle sue eSIM in Italia

Digi Mobil ha rilasciato infatti un comunicato con il quale annuncia l'arrivo delle eSIM per il mercato italiano . Questo significa che le eSIM saranno acquistabili da tutti i suoi attuali e nuovi clienti, per essere accoppiate a ciascuna delle offerte che propone l'operatore.

Le eSIM di Digi Mobil potranno quindi essere acquistate dai già clienti per effettuare il passaggio a partire dalle classiche SIM fisiche, e anche dai nuovi clienti in fase di sottoscrizione della nuova offerta.

A proposito di offerte, Digi Mobil ha recentemente rinnovato le sue alternative per il mercato italiano. Al momento l'operatore offre tre diverse opzioni: Illimitato 5, Illimitato 6 e Illimitato 8. Con tariffe che corrispondono rispettivamente a 5, 6, e 8 euro al mese, e con un bundle di traffico dati che parte da 25 GB al mese.

Digi Mobil ha comunicato che tutti gli attuali e nuovi clienti potranno richiedere e attivare la propria eSIM gratuitamente. Questo può essere fatto presso uno dei centri autorizzati Digi Mobil.

Per poter usare una eSIM sarà necessario avere uno smartphone compatibile. L'attivazione delle eSIM di Digi Mobil segue ovviamente la procedura standard per l'attivazione di eSIM in Italia. Per maggiori dettagli vi suggeriamo di consultare la nostra guida su come attivare le eSIM.