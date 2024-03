Digi Mobil lancia le nuove offerte da 5 euro al mese

Le nuove offerte Illimitato

Ecco le nuove offerte illimitato, tutte su rete 4G a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Costi di attivazione e altri dettagli

Le nuove offerte Digi Mobil sono acquistabili online o negli oltre 4000 punti vendita Digi, sia dai nuovi clienti, in portabilità o meno, che dai clienti attuali con offerte Combo.

L'attivazione in negozio richiede il pagamento di 10 euro, da cui si deve scalare il costo della prima ricarica. Online invece si paga solo il costo della prima ricarica, e attivazione e spedizione sono gratuite. Se si opta invece per il pagamento con contrassegno, la spedizione costa 10 euro, a cui si somma il costo del primo mese anticipato.

Per quanto riguarda i già clienti Digi Mobil, possono cambiare l'offerta gratuitamente fino a 3 volte in un mese.

I minuti internazionali consentono di chiamare dall'Italia numeri fissi e/o mobili dei seguenti Paesi: Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgio, Brasile, Bulgaria, Canada, Cile, Cina, Cipro, Colombia, Corea del sud, Costa Rica, Croazia, Danimarca, Svizzera, Finlandia, Repubblica Dominicana, Repubblica Ceca, Russia, San Marino, Singapore, Slovacchia, Slovenia, Stati Uniti, Svezia, Thailandia, Turchia, Ungheria, Venezuela, Spagna, Regno Unito, Francia, Germania, Gibilterra, Grecia, Hong Kong, India, Irlanda, Islanda, Israele, Giappone, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Panama, Paraguay, Perù, Polonia, Portogallo e Porto Rico.

Se si chiama verso Argentina, Andorra, Canada, San Marino, Stati Uniti, Nuova Zelanda, Puerto Rico, Costa Rica, Svizzera, Giappone, Gibilterra, Marocco, Panama, Paraguay, Repubblica Dominicana, Russia, Turchia e Venezuela è possibile chiamare solo i numeri fissi.

Queste offerte sono valide anche in Romania, mentre per gli altri Paesi dell'Unione Europea è possibile utilizzare gli stessi minuti ed SMS della tariffa nazionale. Per quanto riguarda il traffico dati, invece, potete solo usare la tariffa a consumo di 0,0834 centesimi di euro per ogni MB (autorizzazione dell'AGCOM 310/22/CONS).

Infine una precisazione sui Giga cumulabili. Per cumulabili si intende che i Giga non consumati alla scadenza si accumulano e vengono poi accreditati gratuitamente al rinnovo del mese successivo.