Digi Mobil dice di no agli aumenti delle sue tariffe

L'operatore virtuale italiano Digi Mobil ha ufficializzato la scelta di non procedere alla rimodulazione delle offerte esistenti. Le promozioni, dunque, non subiranno aumenti. A riguardo, Dragos Chivu, amministratore delegato di Digi Mobil Italia, ha dichiarato: "Abbiamo deciso di non ritoccare i prezzi delle nostre attuali offerte, pienamente consapevoli del fatto che stiamo vivendo un momento delicato in cui è evidente come i costi di molti beni e servizi stiano lievitando e vadano a impattare negativamente sui bilanci delle famiglie. I maggiori oneri che anche il nostro gruppo deve sostenere sono quindi totalmente assorbiti internamente e non vengono trasferiti ai nostri clienti".

Nello specifico, le attuali offerte sono: