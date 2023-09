Porta i tuoi amici in DIGI per ottenere fino a 25€ di ricarica in omaggio

Così come riportato su MondoMobileWeb, Digi Mobil sta invitando alcuni suoi clienti all'iniziativa "Porta un Amico". In particolare, condividendo il codice Digi09 con fino a 5 amici si riceverà un credito di 5€ ognuno di ricarica omaggio (erogati sia al cliente invitante che a quello invitato). Il cliente invitato, poi, dovrà attivare la nuova SIM entro il 30 settembre contattando il numero 4077 per la convalida del codice.

Secondo quanto comunicato dall'operatore, la promozione sembra valida esclusivamente per gli acquisti online sul sito ufficiale. Tuttavia, sul sito ancora non vi è nessuna menzione a questa iniziativa. In ogni caso, la procedura è semplice: l'amico invitato dovrà attivare una nuova scheda SIM e poi chiamare il Servizio Clienti al numero 4077 per effettuare la convalida del codice. Il codice in questione è "Digi09", ma non è escluso che possa variare per altri utenti.