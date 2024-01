Fan della digitazione vocale? Gboard la renderà più immediata

Per Gboard infatti è in arrivo una nuova modalità di attivazione della digitazione vocale , la quale risulterà più facilmente accessibile. Si tratta infatti della possibilità di abilitare l'attivazione della digitazione vocale con un solo tocco al momento dell'apertura della tastiera.

Questa funzionalità si baserebbe sulla barra degli strumenti di Assistant per la digitazione. E pertanto, sembrerebbe che la funzionalità sarà destinata, almeno in prima battuta, esclusivamente ai dispositivi Pixel.

Abbiamo usato molti condizionali perché la funzionalità descritta per la digitazione vocale continua non è ancora disponibile su Gboard. Al momento è in fase di testing nella versione beta dell'app, dove sono apparsi alcuni riferimenti a essa. Ci aspettiamo che Google continui a svilupparla per poi lanciarla al pubblico nel prossimo futuro.