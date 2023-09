Ecco dimensioni e peso dei nuovi iPhone 15: le varianti Pro peseranno di meno rispetto al passato

Si avvicina sempre di più la presentazione dei nuovi iPhone 15 , anche se ormai si conoscono molti dettagli degli inediti smartphone di Apple . Ad esempio, è noto che essi beneficeranno di un nuovo telaio in titanio di grado 5 , che consentirà ai dispositivi di pesare meno rispetto ai predecessori (fino al 10% più leggero di iPhone 14 Pro secondo Mark Gurman). Inoltre, MacRumors ha diffuso le presunte dimensioni di iPhone 15, iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max (manca iPhone 15 Plus). Ecco i dettagli di iPhone 15:

La variante base, quindi, è quella più simile al predecessore. Difatti, secondo le indiscrezioni sembrerebbe che iPhone 15 continuerà ad utilizzare lo stesso telaio di iPhone 14: alluminio 6013 T6 . Discorso diverso, invece, per iPhone 15 Pro:

Rispetto al suo predecessore, l'iPhone 15 Pro sarà più leggero di 18 grammi grazie al cambiamento dei materiali, ovvero l'utilizzo del Titanio di grado 5. Per quanto riguarda le dimensioni, dovrebbe mantenere un fattore di forma simile al suo predecessore, con lievi differenze nella lunghezza e nella larghezza del dispositivo. Una differenza degna di nota, tuttavia, è lo spessore del dispositivo. Il nuovo dispositivo, infatti, presenterà uno spessore maggiore: 8,25 mm rispetto ai 7,85 dell'iPhone 14 Pro. Infine, sembra certo che iPhone 15 Pro avrà cornici più sottili grazie all'uso della tecnologia di visualizzazione avanzata nota come LIPO. In particolare, le cornici dovrebbero ridursi dagli attuali 2,2 mm a circa 1,55 mm. Infine, ecco le presunte dimensioni della variante Pro Max:

Dimensioni e peso iPhone 15 Pro Max:

Spessore: 8,25 mm

Lunghezza: 159,9 mm

Larghezza: 76,7 mm

Peso: 221 grammi.

Dimensioni e peso dell'iPhone 14 Pro Max:

Spessore : 7,85 mm

Lunghezza: 160,7 mm

Larghezza: 77,6 mm

Peso: 240 grammi.

Si prevede, dunque, che iPhone 15 Pro Max peserà 19 grammi in meno rispetto all'iPhone 14 Pro Max.