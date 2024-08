Dovete disabilitare il 2G, Google spiega perché

Le reti 2G sono un rischio per la sicurezza: ecco perché

Le reti 2G erano il centro delle comunicazioni in mobilità in tutto il mondo circa un decennio fa. Ora invece costituiscono, come riferito dal report della GSMA e da Google, un rischio per la sicurezza.

Questo accade perché le reti 2G sono ormai obsolete, soprattutto dal punto di vista degli standard di sicurezza. La sicurezza informatica infatti è una tematica in costante evoluzione, e siccome le reti 2G sono sostanzialmente rimaste ferme a quando andavano maggiormente in voga, non rispettano gli attuali standard di sicurezza.

Usare le reti 2G infatti può aprire a vulnerabilità rilevanti. Il rischio più grave consiste nell'incappare nei cosiddetti SMS Blaster. Si tratta delle pratiche, svolte da malintenzionati chiaramente, che hanno l'obiettivo di inviare messaggi fraudolenti fingendo un mittente ritenuto affidabile.

Questi SMS corrispondono quindi a quei messaggi in cui i malintenzionati possono fingersi la vostra banca, riproducendo il mittente a loro piacimento, per richiedere trasferimenti di denaro presso i loro conti.

Queste pratiche sono particolarmente pericolose perché sarebbero anche in grado di aggirare i controlli anti-spam e anti-frode che ormai la totalità dei produttori Android integra sui propri dispositivi.

E allora Google sottolinea come, a partire da Android 12, sul suo sistema operativo è possibile gestire l'attivazione delle reti 2G. Si tratta dell'opzione che si trova all'interno della sezione Reti delle Impostazioni di Android. L'opzione riporta anche un avvertimento in merito al basso livello di sicurezza che si avrebbe nell'attivare le reti 2G.

Allo stesso modo, Google sottolinea come nella sua app Messaggi sia integrato lo strumento per riconoscere i messaggi spam. Chiaramente è molto consigliato attivarlo, anche se non sempre risulta essere efficace, come abbiamo constatato di persona. Questo perché apparentemente vi è ancora il modo di falsificare il mittente delle comunicazioni SMS (vi ricordiamo anche di quella volta in cui hanno provato a truffarci al telefono).

Al di là degli strumenti di protezione software e integrati a livello di rete, rinnoviamo il suggerimento nel diffidare di qualsiasi comunicazione che contiene una richiesta di trasferimento di fondi e di informazioni personali. A oggi, tra le migliori misure di sicurezza che possiate prendere.