L'app di Discord si aggiorna su Android ed iOS: prestazioni migliori ed uso più semplice

Da oggi, sia per gli utenti Android che per quelli iOS, è disponibile la nuova applicazione di Discord. L'annuncio è stato dato direttamente da Francesco Polizzi di Discord, il quale ha evidenziato come l'obiettivo del nuovo design sia quello di semplificare l'esperienza sui dispositivi mobile, innanzitutto evitando di sovraccaricare l'app con funzionalità presenti nella versione desktop.

In particolare, nella nuova app gli utenti potranno visualizzare i propri server nella barra laterale, ma non si tratta dell'unica interfaccia. Difatti, i server sono presenti in una scheda dedicata nell'app, con una barra inferiore che garantirà l'accesso ad altre tre sezioni: