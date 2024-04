La storia del pesce d'aprile da oltre 1 miliardo di visualizzazioni "accidentali" su YouTube

Discord l'ha fatta grossa, ma davvero grossa. L'intenzione era di creare un video come pesce d'aprile, ma il risultato è andato ben oltre le aspettative, battendo diversi record di visualizzazione su YouTube e creando una gran polemica sul modo in cui queste visualizzazioni sono state ottenute. Ma andiamo per gradi e spieghiamo bene tutta la faccenda.

In principio fu il pesce d'aprile

Il video pubblicato il 1 aprile 2024 sul canale ufficiale di Discord su YouTube è quello che trovate a seguire: l'annuncio dell'arrivo delle lot box sul servizio di chat. Un video coloratissimo e ben animato, lungo solo 17 secondi, simpatico ed inoffensivo. Un pesce d'aprile in piena regola, insomma, che aveva come scopo solo quello di far sorridere gli utenti di Discord e del web tutto intero.

Visualizzazioni da record

Il "problema" è che il video di Discord è andato bene, molto bene, ben più delle aspettative. Nel momento in cui stiamo scrivendo, ha oltre 1.400.000.000 visualizzazioni. Se non riusciste a leggerlo bene, lo scriviamo in forma letterale: un miliardo e quattrocento milioni. Sono numeri completamente fuori da ogni logica per un video di questo tipo, per giunta pubblicato da appena tre giorni. Questo video è diventato uno dei più rapidamente visti della storia, superando quasi tutti i record di velocità nel raggiungere il miliardo di visualizzazioni. Per farvi capire, lo strepitoso successo del trailer di GTA 6 impallidisce al confronto. Il video del gioco di Rockstar Games aveva totalizzato "appena" 100 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, mentre quello di Discord è arrivato ad oltre 600 milioni nel primo giorno di pubblicazione.

Le visualizzazioni del video al 3 aprile 2024

Tutta colpa di un "bot accidentale"

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: com'è possibile che il video di Discord abbia ottenuto tutte quelle visualizzazioni su YouTube in così poco tempo? Che ci crediate o meno, è tutta colpa di una piccola funzionalità inserita nel client di Discord. Per promuovere il video e farlo vedere ai propri utenti, gli sviluppatori avevano attivato una finestra pop-up, che appariva in basso a destra sulla finestra del programma. La finestra avviava in automatico la riproduzione in loop del video e rimaneva attiva per tutta la durata di apertura del software sul proprio PC. In pratica, tutti gli utenti che hanno aperto Discord negli ultimi giorni hanno fatto fare visualizzazioni al video di Discord, anche senza esserne consapevoli. Il comportamento della finestra pop-up all'interno di Discrod è dunque assimilabile a quello di un bot per le visualizzazioni, un software che permette di far salire i numeri di un video in modi poco leciti. A seguire trovate un video proposto da un utente su reddit, che mostra il posizionamento preciso della finestra pop-up e la riproduzione del video che parte all'interno del client.

La difesa di Discord

Dopo essersi accorti del pasticcio, gli sviluppatori di Discord hanno risposto in maniera molto chiara e profonda: "oops".

Stando a quanto scritto su Twitter, sembra che neanche gli sviluppatori stessi si siano accorti del comportamento simil-bot della finestra integrata nel client di Discord. Si potrebbe pensare, dunque, che l'attivazione in background sia stata programmata in maniera "accidentale", senza la volontà di voler creare un bot per le visualizzazioni su YouTube. Il messaggio raccolto da Marvin Witt su Twitter va proprio in questa direzione e mostra la sorpresa di uno sviluppatore di Discord dopo aver visto il numero di visualizzazioni del video.