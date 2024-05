Finalmente potete disinstallare le app Android da remoto: ecco come fare

Dopo qualche mese di sviluppo, finalmente Google ha lanciato la nuova funzionalità del Play Store che permette di disinstallare le app in remoto, verso tutti i dispositivi che supportano app Android.

La nuova funzionalità l'abbiamo vista alla fine dello scorso anno, quando era ancora in fase di sviluppo e quasi pronta per il rilascio ufficiale. Dopo circa 6 mesi, Google ha distribuito la novità per tutti sul Play Store.