Disney+ blocca la condivisione degli account: lo spettro dagli USA

Per tutti coloro che sono abbonati Disney+ in USA sarà presto impossibile condividere la password dell'account al di fuori del nucleo familiare. La piattaforma di streaming ha riferito che spiegherà anche come intende controllare che le nuove restrizioni sulla condivisione degli account non vengano violate.

Al momento queste procedure non sono state descritte, ma possiamo aspettarci che anche in questo Disney+ adotterà lo stesso approccio che abbiamo visto adottare a Netflix. Ci aspettiamo quindi che verranno incrociati i dati provenienti dagli indirizzi IP dai quali ci si connette, insieme alle tipologie di contenuti visualizzati contemporaneamente.

La mossa di Disney+ in USA era abbastanza attesa, dopo che l'azienda ha introdotto le prime restrizioni alla condivisione delle password in Canada a partire dallo scorso novembre.

Dunque, la condivisione delle password degli account Disney+ ha le ore contate anche per noi italiani? Questo è molto probabile. Abbiamo visto come Netflix abbia iniziato a bloccare la condivisione degli account a partire da paesi specifici, per poi allargare la nuova politica a tutti i principali mercati. Una strategia che peraltro sembra aver pagato in termini di numero di abbonati.

Disney+ probabilmente avrà fatto lo stesso ragionamento, e pertanto possiamo aspettarci dei prossimi sviluppi sul blocco alla condivisione delle password nei prossimi mesi anche per l'Italia.